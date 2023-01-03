Через Большой порт Петербурга стало меньше поступать рыбы

Поступление рыбы и морепродуктов через Большой порт Санкт-Петербурга сократилось почти в 2 раза и составило 206,2 тысячи тонн. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Ключевыми импортерами на данный момент остаются Фарерские острова, Чили, Турция, Вьетнам, Китай.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург оказался в списке городов России, жители которых заводят четвероногих друзей чащей других. Какие именно собаки становятся компаньонами петербуржцев, рассказал президент Российской кинологической федерации (РФК) Владимир Голубев.

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Через Большой порт Петербурга стало меньше поступать рыбы