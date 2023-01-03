Петербуржцам рассказали, на что обратить внимание при посещении сауны

В новогодние праздники многие любят сходить в бани или сауны. Однако есть несколько аспектов, на которые надо обязательно обратить внимание при посещении. Рекомендации дал петербуржский Роспотребнадзор.

Во-первых, сауна или баня не должны находиться в «безымянном» месте. На входе должна быть вывеска с указанием фирменного наименования, юридического и фактического адреса, режима работы.

В помещениях бани или сауны необходимо поддерживать оптимальную температуру (в раздевальной – температура воздуха 25 – 28°C, в мыльной – не ниже 25°C).

На что еще стоит обратить внимание, если вы хотите посетить сауну, можно узнать в нашем дзен-канале.