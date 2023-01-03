Эксперт рассказала, ​​​​​​​как правильно хранить вино дома

В новогодние праздники нередко употребляется алкоголь. Однако и хранить его надо уметь. Эксперты Роскачества рассказали, что важно учитывать.

Если вы храните вино в квартире, то важно помнить, что его не стоит оставлять на балконе, потому что бутылка может попросту лопнуть из-за мороза. В идеале помещение должны быть темным и прохладным. Например, его можно поставить в кладовой или в платяном шкафу. Так пару недель вино простоит дольше.

К слову, не стоит долго хранить недорогие вина. Как поясняют эксперты, по-особенному раскроются спустя годы только дорогостоящие вина, бюджетные же будут вызывать вопросы. Интересно, что вино, перевезенное на самолете, стоит не открывать 2-3 недели. Вино тоже может испытывать стресс и раскрыться совсем не так по этой причине.

В целом же, меньше всего после откупоривания проживёт лёгкое белое или розовое вино, чуть дольше — красное, дольше всего – несколько недель в холодильнике с обычной пробкой — продержится вино креплёное.