Петербуржские отцы-одиночки смогут получать бесплатную юридическую помощь по трудовым вопросам

В Петербурге одобрили изменения в закон «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге». Согласно изменениям, отцы-одиночки города смогут получать бесплатную юридическую помощь по трудовым вопросам. Соответствующий закон подписан губернатором, сообщает местная администрация.

Таким образом, право на консультацию юриста на бесплатной основе получили одинокие отцы, воспитывающие проживающих совместно с ними детей в возрасте до трех лет, а также опекуны детей указанного возраста.

Ранее бесплатная юридическая помощь была предусмотрена только для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

Выходные дни в новогодние праздники стоит сократить, чтобы у людей были не недели отдыха. Такое заявление сделал депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов.

По его мнению, выходные должны быть распределены равномерно. Он считает, что люди не должны пытаться чем-то заняться от безделья. Иванов считает, что достаточно трех дней выходных.