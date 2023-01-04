Петербужцам рассказали, как вести себя при обморожениях

К сожалению, зима и холода могут привести к такому неприятному последствию как обморожение. Петербуржский Роспотребнадзор рассказал, как себя вести, если вам не удалось его избежать.

Во-первых, стоит помнить, что ни в коем случае нельзя обмороженные участки кожи массировать или растирать снегом. Так вы только усугубите ситуацию. Не стоит прибегать и к электрическим грелкам или открытый огонь. Поясним: чувствительность поражённых участков кожи снижена, и такой способ согревания может привести к ожогу.

Чтобы спасти себя от обморожений и переохлаждений, имеет смысл надевать несколько слоев свободной одежды. Нижний слой должен хорошо отводить влагу, для этого подойдёт одежда из полиэстера, полипропилена, но не из хлопка. Средний слой должен хорошо сохранять тепло, для этого подойдёт одежда из шерсти или флиса.

К сожалению, зима не только красивое время года, но и травмоопасное. Уберечь себя на 100% получится вряд ли, но ряд рекомендаций позволят вам минимизировать риски. Роспотребнадзор Петербурга поделился советами.

Так, помните, что каток и горки точно не стоит посещать в нетрезвом виде. Это, как минимум, приведет к царапинам и ушибам, а как максимум — к переломам и растяжениям. С детьми до трех лет вовсе не стоит посещать оживленные горки, с которых катается слишком много детей и взрослых.