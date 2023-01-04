В Невском районе загорелись три строительных вагончика

Сегодня, 4 января, в 08:38 в МЧС города поступило сообщение о возгорании в Невском районе. От этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как выяснилось позднее, происходило горение трех строительных вагончиков на общей площади 70 квадратных метров.

К 09:08 пожар ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало. К месту происшествия выезжали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Российская кинологическая федерация порекомендовала собаководам ограничить общение собак с нетрезвыми гостями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Человек даже в лёгком алкогольном опьянении может стать серьезным раздражителем для вашей собаки. Даже самый спокойный питомец может продемонстрировать агрессивное поведение в ответ на принуждение к игре или резкие, раскоординированные движения», — предупреждает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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