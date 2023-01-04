Кинологи призвали ограничить общение собак с нетрезвыми гостями

Российская кинологическая федерация порекомендовала собаководам ограничить общение собак с нетрезвыми гостями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Человек даже в лёгком алкогольном опьянении может стать серьезным раздражителем для вашей собаки. Даже самый спокойный питомец может продемонстрировать агрессивное поведение в ответ на принуждение к игре или резкие, раскоординированные движения», — предупреждает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Как пояснил Голубев, пьяный человек вызывает у собаки чувство тревоги, так как его поведение совершенно непредсказуемо для животного. На чувство тревоги влияют странные запахи, неадекватное поведение, странный тембр голоса, резкие движения.

Ранее Российская кинологическая ассоциация проанализировала и выяснила, какие самые популярные зимние клички у собак.

Так, Вьюга оказалась наиболее популярной зимней кличкой. С такой кличкой в стране 1347 собак. Интересно, что чаще всего этим именем называют западносибирских лаек, сибирских хаски и русских гончих.