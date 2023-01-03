Кинологи назвали самые популярные зимние клички у собак

Российская кинологическая ассоциация проанализировала и выяснила, какие самые популярные зимние клички у собак. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, Вьюга – эта кличка оказалась самой популярной среди собаководов, которые вероятней всего очень любят зиму. Собак, которые носят кличку Вьюга, 1347. Интересно, что чаще всего этим именем называют западносибирских лаек, сибирских хаски и русских гончих.

Вторую строчку рейтинга заняла кличка Снежинка. Собак с такой кличкой 576. Эту кличку чаще остальных носят представители пород немецкий шпиц, чихуахуа и самоед.

На третьем месте нашего рейтинга оказалась кличка Метель. Таких собак 535. Больше всего питомцев с таким среди сибирских хаски, кавказских овчарок и самоедов.

Собаки, как и люди, могут простудиться, заболеть. Тем более, если не соблюдать определенные правила в зимний период. Рассказываем, что важно помнить.