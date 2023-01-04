Петербуржец угрожал взорвать станцию метро «Достоевская»

Вчера, 3 января, неизвестный мужчина позвонил в 112 и сообщил, что взорвет станцию метро «Достоевская». Об этом рассказал источник издания в правоохранительных органах.

Через минуту после звонка к станции метро был направлен наряд. Специалисты провели осмотр, но не нашли взрывных устройств. Эвакуацию проводить также не потребовалось.

К 14:00 опергруппа по Фрунзенскому району нашла подозреваемого по горячим следам. Им оказался 59-летний неработающий мужчина. Сейчас его отправили в психиатрическую больницу. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавляет источник.

Ранее сообщалось, что полиция Петербурга установила, что проходящий неизвестный мужчина спровоцировал движение кареты с лошадью на Дворцовой площади в сторону пешеходов. Инцидент произошел 2 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате пострадали трое человек: 43-летний мужчина и его 8-летний сын и 9-летняя дочь. Все трое с травмами средней степени тяжести были госпитализированы в больницу. Кроме этого, по данным полиции, возница кареты была с признаками алкогольного опьянения. Ее доставили в отделение полиции, но она отказалась от медосвидетельствования. Из-за этого она была привлечена к административной ответственности.