Вне зоны доступа: петербуржцы рассказали, понимают ли их родители

В Петербурге только 2 из 3 родителей уверены, что понимают своих детей: и сыновей, и дочерей. При этом среди молодых мужчин поколения Z только 44% опрошенных считают, что оба родителя понимают их. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob.

При этом 36% девушек заявили, что их лучше понимают матери. Каждый четвертый юноша также утверждает, что с матерью им легче быть понятым и услышанным (25%). По 9% как среди девушек, так и среди юношей высказались, что их лучше понимает отец. При этом отцы чуть чаще говорят, что им легче установить контакт с дочерями (11%, с сыновьями — 9%).

Порядка 4% отцов и 5% матерей и вовсе утверждают, что не понимают ни дочерей, ни сыновей. Среди совершеннолетних сыновей 10% говорят, что их не понимают оба родителя, среди дочерей — 12%.

Ранее сообщалось, что в Петербурге одобрили изменения в закон «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге». Согласно изменениям, отцы-одиночки города смогут получать бесплатную юридическую помощь по трудовым вопросам. Соответствующий закон подписан губернатором, сообщает местная администрация.
общество


 

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