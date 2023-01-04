Вне зоны доступа: петербуржцы рассказали, понимают ли их родители

В Петербурге только 2 из 3 родителей уверены, что понимают своих детей: и сыновей, и дочерей. При этом среди молодых мужчин поколения Z только 44% опрошенных считают, что оба родителя понимают их. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob.

При этом 36% девушек заявили, что их лучше понимают матери. Каждый четвертый юноша также утверждает, что с матерью им легче быть понятым и услышанным (25%). По 9% как среди девушек, так и среди юношей высказались, что их лучше понимает отец. При этом отцы чуть чаще говорят, что им легче установить контакт с дочерями (11%, с сыновьями — 9%).

Порядка 4% отцов и 5% матерей и вовсе утверждают, что не понимают ни дочерей, ни сыновей. Среди совершеннолетних сыновей 10% говорят, что их не понимают оба родителя, среди дочерей — 12%.