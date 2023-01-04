Петербуржское МЧС усилило профилактическую работу на водоемах

В новогодние праздничные дни спасатели усиливают профилактическую работу на водоемах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Поясняется, что сегодня, 4 января, прошел очередной рейд по мониторингу ледовой обстановки и выявлению нарушителей постановления Правительства города о запрете выхода на лед водоемов.
Спасатели взволнованы тем, что на водоемы прогуляться выходят не только рыбаки, но и обычные жители. В этот раз рейд коснулся центральной акватории города. К счастью, нарушителей выявлено не было, говорят в ведомстве. В МЧС призвали жителей не выходить на лед и не подвергать свои жизни неоправданному риску.
В ведомстве напомнили, что сейчас в городе действует запрет на выход на лед водоемов. За это также предусмотрена административная ответственность. За это жителям-нарушителям грозит штраф от 1 до 5 тысяч рублей.