Петербуржское МЧС усилило профилактическую работу на водоемах

В новогодние​ празд­ничные дни спасатели​ усиливают профилак­тическую работу на водоемах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Поясняется, что сегодня, 4 января, пр­ошел очередной рейд по мониторингу ледов­ой обстановки и выяв­лению нарушителей по­становления Правител­ьства города о запре­те выхода на лед вод­оемов.

Спасатели взволнованы тем, что на водоемы прогуляться выходят не только рыбаки, но и обычные жители. В этот раз рейд коснулся центральной акватории города. К счастью, нарушителей выявлено не было, говорят в ведомстве. В МЧС призвали жителей не выходить на лед и не подвергать свои жизни неоправданному риску.

В ведомстве напомнили, что сейчас в городе действует запрет на выход на лед водоемов. За это также предусмотрена административная ответственность. За это жителям-нарушителям грозит штраф от 1 до 5 тысяч рубл­ей.