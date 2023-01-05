Кингисеппская прокуратура взяла на контроль тройное смертельное ДТП

Вечером 4 января в Ленинградской области произошло ДТП, в ходе которого три транспортных средства наехали на одного пешехода, что привело к его смерти. Прокуратура Кингисеппа провела проверку.

«Кингисеппской городской прокуратурой проверено и признано законным возбуждение уголовного дела по признакам преступления […], по факту дорожно-транспортного происшествия», – сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры Ленинградской области, отметив, что инцидент произошел на 2 километре подъезда к Кингисеппу.

Отмечается, что в настоящий момент правоохранители устанавливают водителя неизвестного транспортного средства, который сбил 45-летнего пешехода.

Как ранее Gazeta.spb сообщил источник в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, изначально находившегося на дороге мужчину сбил снегоуборщик. После этого на него наехали автомобили Hyundai Creta, Opel Vectra и Chevrolet Blazer. Пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм.