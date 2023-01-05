Инцидент с лошадью на Дворцовой привлек внимание прокуратуры

В канун Нового года, 31 декабря, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге произошел инцидент с участием кареты и лошади, под копытами которой оказалось около десятка людей. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело, происшествием также заинтересовались в прокуратуре.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Один из отдыхающих, находившихся на Дворцовой площади, попытался запрыгнуть на лошадь. Не ожидавшееся такого животное растерялось и кинулось на толпу, сбив с ног ближайших людей.

В результате пострадал мужчина вместе с двумя детьми 8 и 9 лет. К счастью, обошлось без угрожающих жизни и здоровью травм: всех троих доставили в медицинские учреждения после чего отпустили домой.

После того, как люди отошли от кареты, 38-летняя возница скрылась с места происшествия. Ее задержали в гараже на Ташкентской улице, по предварительным данным, в нетрезвом виде. Делом заинтересовалась прокуратура Центрального района.

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