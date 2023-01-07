В Петербурге действует «желтый» уровень погодной опасности

Сегодня, 7 января, в Петербурге до 10 утра будет действовать «желтый» уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации. Как рассказали в ведомстве, «желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

По данным Росгидрометтцентра, такой режим необходимо ввести на территории города до 10 утра из-за низких температур воздуха. Ожидается, что температура воздуха местами понизится до -20 градусов.

В связи с этим жителей города просят быть осторожнее при нахождении на улице.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербурге ночь с 5 на 6 января оказалась самой холодной за всю зиму. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«Как и ожидалось, минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы, обогнав по морозам ночь на четверг», – рассказал он в своем официальном telegram-канале.

По данным синоптика, минимальная температура ночью опустилась до -15,5 градусов. На территории Ленинградской области понижение было почти вдвое значительнее. Так в Винницах температура упала до отметки в -28 градусов.