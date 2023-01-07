Don’t Worry, Be Happy: как снизить уровень тревожности

Каждый хоть раз в жизни сталкивался с тем, что испытывает сильную тревогу. Возможно, для этого действительно есть поводы, а возможно — тревога ложная. Однако в любом случае с этим стоит бороться. Рассказываем, что можно сделать.

Например, попробуйте избавиться от информационного шума. Нередко поводом для тревоги становится именно мониторинг новостей, прочтение каких-то негативных текстов. Также есть любители того, чтобы прочесть в интернете что-то о своей болезни. Потребляйте информацию более осознанно, не стоит читать все подряд. Остановитесь на 2-3 источниках информации и читайте только их. Более того, специалисты рекомендуют остановиться на получасе потребления информации в интернете в день.

Проведите время с близкими вам людьми. Это наверняка поможет вам отвлечься. Сходите все вместе в кино, кафе, на прогулку. Если есть возможность, то можно и вовсе уехать куда-то подальше от городской суеты. Важно — не стоит обсуждать те темы, которые вызывают у вас тревогу. Все-таки ваша цель избавиться от чувства тревоги, а не усугубить его.

Пробовали ли вы дыхательные практики? Говорят, это тоже помогает. Найдите в интернете варианты этих практик, сейчас также существует множество программ, приложений и подкастов на эту тему. Постарайтесь это делать регулярно. В любом деле важна регулярность, и это не исключение. По возможности, делайте это два раза в день — утром и вечером.

Самое банальное — посмотрите своему страху в лицо. Разберитесь, что именно вас беспокоит, почему так происходит и можно ли что-то с этим сделать. В большинстве случаев, страх не такой уж и оправданный, а выходы из проблемы существуют.