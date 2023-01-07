Самым морозным днем в Петербурге станет 8 января

Воскресенье, 8 января, станет самым морозным днем в Петербурге с начала зимы. Об этом написал главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале.

По его словам, в предстоящую ночь изменится синоптическая ситуация, произойдет смена ветра к югу. Так что ночь порадует морозами не только Ленинградскую область, но и сам Санкт-Петербург.

Область уже застали крепкие морозы. Например, сегодня столбики термометра опускались до -20-29 градусов, пишет Колесов. Петербург же пока сильных морозов не встречал: температура держалась -7-9 градусов.