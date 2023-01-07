Новогодние подарки разочаровали 14% петербуржцев

Новый год — время дарить подарки. Однако для 14% петербуржцев подаренное оказалось поводом для разочарования. Об этом сообщает портал по поиску работы SuperJob.

В то же время каждый второй удовлетворен на сто процентов, еще 35% — скорее удовлетворены. Причем мужчин, недовольных подарками в 1,5 раза больше, чем женщин: 17 и 11% соответственно. Судя по комментариям, чаще всего нарекания вызывают дешевые сладости и носки.

Также сообщается, что 44% были бы рады воспользоваться возможностью вернуть ненужные подарки в магазин. В то же время 37% опрошенных оставят себе в надежде, что они когда-нибудь пригодятся. 13% передарят ненужные вещи. 9% — выбросят.

Нередко подарком является новый гаджет.

Только за третий квартал 2022 года поставки смарт-часов по всему миру возросли на 30%. Казалось бы, довольно удобный, стильный и полезный девайс. Однако эксперты придерживаются мнения, что этот гаджет нужен далеко не каждому, для некоторых он может стать пустой тратой денег.

Эксперты Роскачества рекомендуют задуматься о том, для чего вы покупаете это девайс.