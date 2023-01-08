Скончался настоятель Николо-Богоявленского Морского собора

После проведения Рождественской литургии умер настоятель Николо-Богоявленского Морского собора в Петербурге Богдан Сойко. Об этом известии сообщили прихожане.

По их словам, он отслужил рождественскую литургию в 10:00, прочитал проповедь. После этого у него случился сердечный приступ, пишет 78.ru.

Панихида по умершему священнослужителю уже отпета. Богдан Сойко родился в 1938 году.

Имеет ордена Дружбы, Святого равноапостольного Князя Владимира II и III степеней Русской Православной церкви, орден и медаль Святого агнца Финляндской Православной церкви, орден Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла Антиохийской Православной церкви.