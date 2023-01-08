В Санкт-Петербурге чаще всего от кошмаров о работе страдают девушки

По ночам работа снится 42% петербуржцев. В основном, это молодые люди в возрасте до 24 лет. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob.

Более того, многие во снах продолжают обдумывать поставленные работодателем задачи. При этом среди женщин таких больше, чем среди мужчин (50% против 35%). Чем моложе опрошенные, тем чаще им снятся такие сны. Более того, нередко это бывают кошмары. Например, продолжение рабочего аврала. Интересно, что с ростом уровня доходов «рабочие» сновидения все реже беспокоят горожан.

Ранее сообщалось, что различные гаджеты, от смарт-часов до планшетов и ноутбуков, уже стали неотъемлемой частью жизни любого человека. Возможно, именно поэтому тот же телефон может быть одним из самых загрязненных объектов нашего окружения. В местном Роспотребнадзоре рассказали, как избежать заражения инфекцией через гаджет.

Первое и самое главное правило — после посещения общественных мест и туалета всегда тщательно мыть руки. Очень полезно иметь при себе антисептик на основе спирта – так всегда можно поддерживать чистоту рук. Не будет лишним и обработка самого гаджета антисептическим средством, говорят в ведомстве. Если есть чехол, то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно.