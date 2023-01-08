Только 22% петербуржцев настроились перейти на ЗОЖ в ближайшее время

По данным портала hh.ru, 75% опрошенных жителей Петербурга настроены прийти к здоровому образу жизни. Однако только 22% из них готовы к тому, чтобы принять такое решение в ближайшее время.

Еще 29% уже ведут здоровый образ жизни и свели к минимуму вредные привычки. В то же время 23% и хотели бы отвергнуть пагубные привычки, но пока морально не готовы к этому. Примерно четверть опрошенных респондентов сообщили, что ничего менять не планируют, так как их все устраивает.

Больше других избавиться от вредных привычек хотят строители и риэлторы, а вот не готовы с ними расставаться работники транспортной сферы и логистики.

Ранее сообщалось, что по ночам работа снится 42% петербуржцев. В основном, это молодые люди в возрасте до 24 лет.

Более того, многие во снах продолжают обдумывать поставленные работодателем задачи. При этом среди женщин таких больше, чем среди мужчин (50% против 35%). Чем моложе опрошенные, тем чаще им снятся такие сны. Более того, нередко это бывают кошмары. Например, продолжение рабочего аврала. Интересно, что с ростом уровня доходов «рабочие» сновидения все реже беспокоят горожан.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог рассказал, стоит ли есть консервированную рыбу
На Крымском мосту введут временные ограничения движения
Петербуржское МЧС предупредило об ухудшении погоды
Мороз по коже: как защитить ее от холодов
Пассажиры не взлетевшего из Перми самолета добрались до Москвы на резервном борте
Гараж раздора: житель Петербурга выстрелил в председателя кооператива и себя
В России скончался писатель и сценарист Алексей Слаповский
Судимый петербуржец до смерти избил свою возлюбленную из-за ревности