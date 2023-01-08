Только 22% петербуржцев настроились перейти на ЗОЖ в ближайшее время

По данным портала hh.ru, 75% опрошенных жителей Петербурга настроены прийти к здоровому образу жизни. Однако только 22% из них готовы к тому, чтобы принять такое решение в ближайшее время.

Еще 29% уже ведут здоровый образ жизни и свели к минимуму вредные привычки. В то же время 23% и хотели бы отвергнуть пагубные привычки, но пока морально не готовы к этому. Примерно четверть опрошенных респондентов сообщили, что ничего менять не планируют, так как их все устраивает.

Больше других избавиться от вредных привычек хотят строители и риэлторы, а вот не готовы с ними расставаться работники транспортной сферы и логистики.

Ранее сообщалось, что по ночам работа снится 42% петербуржцев. В основном, это молодые люди в возрасте до 24 лет.

Более того, многие во снах продолжают обдумывать поставленные работодателем задачи. При этом среди женщин таких больше, чем среди мужчин (50% против 35%). Чем моложе опрошенные, тем чаще им снятся такие сны. Более того, нередко это бывают кошмары. Например, продолжение рабочего аврала. Интересно, что с ростом уровня доходов «рабочие» сновидения все реже беспокоят горожан.