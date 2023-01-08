В Петербурге выявлено 345 новых случаев заражения коронавирусом

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 7 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 345 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 80 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 370 человек. Умерли от заболевания 12 человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 831 138 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в России может появиться новый штамм коронавируса, который затмит нынешний «Омикрон». Такое заявление сделал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

Однако он считает, что вероятность этого невысока. Если дальше будет развиваться исключительно «омикрон», то повторных случаев будет крайне мало. Однако подъёмы заболеваемости могут быть, если не сформируется иммунитет после перенесённого коронавируса или вакцинации. Поэтому так важно прививаться и своевременно ревакцинироваться.