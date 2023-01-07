Медики не исключают появление нового штамма коронавируса в России

В России может появиться новый штамм коронавируса, который затмит нынешний «Омикрон». Такое заявление сделал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

Однако он считает, что вероятность этого невысока. Если дальше будет развиваться исключительно «омикрон», то повторных случаев будет крайне мало. Однако подъёмы заболеваемости могут быть, если не сформируется иммунитет после перенесённого коронавируса или вакцинации. Поэтому так важно прививаться и своевременно ревакцинироваться, сказал он РИА Новости.

Ранее сообщалось, что федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 6 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 313 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 96 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 485 человек. Умерли от заболевания 17 человек.