Время поработать: как вернуться к деловым задачам после праздников

Новогодние праздники подходят к концу, самое время настраиваться на рабочий лад. Рассказываем, как это сделать.

Для того, чтобы облегчить себе вливание в работу, поделитесь с коллегами впечатлениями о проведенных праздниках. Это по крайней мере позволит вам почувствовать себя немного более расслаблено. Если вы являетесь начальником, то выделите на это время отдельно и присоединитесь к своим подчиненным. Если же вы один из рядовых сотрудников, то почему бы не пообщаться с коллегами в обеденный перерыв?

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