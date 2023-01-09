Петербуржцам рассказали, как не заболеть гриппом

Новогодние праздники подошли к концу, а это значит, что пора выйти из дома. При этом следует помнить о непростой ситуации с заболеваемостью гриппом. О том, как не заболеть в первую рабочую неделю рассказала доктор медицинских наук Елена Кешишян.

«Долго находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса, взаимодействуя с внешним миром по большей части через медицинскую маску, мы ослабили наш иммунитет», – рассказали в пресс-службе РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, отметив, что «уход» COVID-19 с основной сцены и снижение его активности повысили опасность других заболеваний. В том числе гриппа.

Во избежание заражения следует снизить количество посещений общественных мест. Несмотря на наличие большого количества пространств и мероприятий, доступных для посещения в зимний период, от подобных активностей медики рекомендуют воздержаться.

При этом врачи советуют как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Делать это лучше всего в парке или за чертой города – так можно укрепить иммунитет без риска подхватить вирус из-за высокой плотности людей.

Еще один совет по борьбе с болезнями – регулярная влажная уборка. Она позволит обезопасить дом, в котором, учитывая зимние морозы, петербуржцы проводят больше всего времени.

«Чаще мойте руки и умывайте лицо, особенно когда приходите с улицы», – добавили в пресс-службе медучреждения, подчеркнув, что советы по снижению риска заражения COVID-19 актуальны и для других вирусов. Так, например, ношение масок позволит обезопасить себя и окружающих в случае чихания.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что заболеваемость гриппом и ОРВИ упала почти на треть в Санкт-Петербурге