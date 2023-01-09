Петербург вошел в январский топ-10 направлений для отдыха

Санкт-Петербург занял одну из лидирующих позиций в списке наиболее популярных направлений для семейного экскурсионного отдыха в 2023 году. Об этом Gazeta.spb рассказали в пресс-службе сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

«Новогодние и рождественские каникулы не зря всегда считались семейным временем. В этот период так хорошо никуда не спешить, провести время с семьей, вместе насладиться новыми впечатлениями», – говорится в сообщении организации.

Согласно предоставленным данным, первое место топа заняла Москва с 13% броней, серебро досталось Сочи, а на третьем месте оказался Санкт-Петербург – 12% и 11% бронирований соответственно.

С ценами дела обстоят несколько иначе. Так за три ночи в Москве и Московской области туристу придется отдать 5568 рублей. Пять ночей в Сочи обойдутся в 4633 рубля, а четыре в Санкт-Петербурге будут стоить уже 5723 рубля.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Санкт-Петербург вошел в список популярных направлений 2022 для «компанейского» туризма.