При падении самолета в Ненецком автономном округе погибли два человека

При жесткой посадке самолета Ан-2, совершенной на территории Ненецкого автономного округа, погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в 10 километрах от поселка Каратайка НАО (Ненецкого автономного округа – прим. ред.). Воздушное судно следовало по маршруту “Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар”. По предварительной информации, на борту находятся два члена экипажа и 10 пассажиров. Со слов пассажира по телефону, два человека погибли», – отметили в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале экстренной службе.

Позднее там же разместили информацию о том, что в ходе инцидента пострадали 4 человека. Сведения о двух погибших подтвердились.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Москвы в Гоа, совершил вынужденную посадку в штате. Причиной стало сообщение о минировании.