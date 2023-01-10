В Петербурге появится новая трамвайная линия

В Московском районе Санкт-Петербурга ведется работа по освобождению территории, на которой будет построена новая трамвайная линия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

«Сегодня, 10 января, приступили к освобождению территории гаражного комплекса, размещенного по адресу: Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 48а», – сообщили в официальном telegram-канале Смольного, подчеркнув, что указанный земельный участок относится к территории, на которой построят первый этап трамвайной линии.

Новый транспортный маршрут соединит станцию метро «Купчино» с Шушарами и Славянкой. Также отмечается, что протяженность трамвайной линии составит 21 километр. По расчетам, новой транспортной артерией будут пользоваться не менее 13 миллионов пассажиров в год.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге утвердили проект коричневой ветки метро. Новые станции обсудили на рабочем совещании городского правительства.