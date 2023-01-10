Общение с коллегами и карты желаний: как избавиться от постновогодней хандры на работе

В Петербурге только второй рабочий день в новом году, а жители города, кажется, не особо стремятся вливаться в продуктивный график. По крайней мере, в соцсетях доминируют настроения о продолжении банкета. Для психологов проблема знакома из года в год – вырвать сотрудников из объятий привлекательных выходных не так просто.

Первое, что психологи советуют для успешного перехода из праздников в рабочие будни – это готовиться заранее. То есть за несколько дней до официального выхода как минимум начать ложиться спать и просыпаться по рутинному рабочему расписанию. Предполагаем, что часть петербуржцев это правило уже проигнорировала, поэтому разберемся, как обуздать желание отдыхать уже в тот момент, когда нужно показывать результат на работе.

Как бы странно это ни звучало, но, по словам экспертов, быстрее адаптируются те, кто отказался от путешествий в праздники. Но если и этот совет был проигнорирован заранее, то по приезду можно сфокусироваться на планах на будущее. Тут в ход может идти что угодно – от составления рабочего расписания до карты желаний. Главное, переключить фокус на более важные вещи и увидеть пока прогнозируемый, но все же результат работы.

«Новый год – это стрессовый момент для нашего мозга. Легче всего в рабочие будни вливаются те, кто отказался от длительных и контрастных путешествий. У них было время отдохнуть, туристам же только кажется, что они расслаблены, после возвращения есть риски упасть в постновогоднюю хандру. Если оставаться дома, мозг не будет воспринимать разницу до праздников и после и быстрее адаптируется к необходимости трудиться каждый день. Туристы получают мощные выбросы дофамина во время отпуска и на фоне будней начало рутины – это яма, в которую не хочется падать», — рассказала «Газете.СПб» психолог Елена Рябова.

При этом длительный отдых в целом может очистить разум и изменить углы зрения на многие рабочие моменты, поэтому первую неделю можно использовать для возвращения к горам дел, до которых не доходили руки в декабре. Как раз успешное закрытие мелких задач поможет мозгу получить те самые вожделенные гормоны.

«Мои клиенты часто не хотят выходить на работу после Нового года, потому что знают – там старые завалы. Я советую в этом случае использовать матрицу Эйзенхауэра, это инструмент из тайменеджента, по которому все задачи делятся на важные и срочные и второстепенные. Систематизация рабочих процессов позволяет избежать чувства, что 9 же января на человека сваляться все беды. Поэтому подсвечиваем первостепенные дела и дробим их на несколько, если задача большая. Так избежим стресса, что хвататься нужно за все сразу. Этому можно и посветить первые дни после праздников, чтобы создать эффект плавного перехода», — считает психотерапевт Мария Прохорова.

Еще одним способом поправить свое эмоциональное состояние становится общение с коллегами. Если раньше отношения в коллективе не ладились, праздники можно как раз использовать для своеобразного нетворкинга. Психологи советуют банально пройтись по всем и обсудить прошедшую вне офиса неделю. Так мозг свяжет приятные воспоминая и место работы.

В целом эксперты указывают на то, что в среднем постновогодная хандра длиться около двух недель. Если же желание спать до обеда и лежать под одеялом целый день сохраняются дольше, это уже повод обратиться к специалисту и проверить, нет ли здесь депрессии или как минимум профессионального выгорания.