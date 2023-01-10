Петербургские воры после Нового года разжились «подарками» на 700 тыс. рублей

В период новогодних праздников – с 1 по 9 января – петербургские магазинные мошенники не отдыхали. За эти дни с полок и прилавков унесли товаров на сумму более 700 тысяч рублей.

Как сообщает Мойка78 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, за время зимних праздников в Северной столице произошло почти 200 магазинных краж, в некоторых случаях подозреваемые уже пойманы правоохранителями, в некоторых — работниками самих торговых точек.

Так, например, в первый день текущего года злоумышленники зашли в книжный магазин в одном из ТРК «Континент» и стащили товаров почти на 16 тысяч рублей. В их «добычу» вошли несколько книг, настольная игра и сладости – подходящий набор для праздничного досуга.

Днем позже воры обокрали магазин одежды, расположенный на юге Санкт-Петербурга. На этот раз ущерб составил уже 60 тысяч рублей.