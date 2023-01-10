Новые удобства: регистрация ребенка теперь доступна через «Госуслуги»

У россиян появилась возможность зарегистрировать ребенка по месту жительства, не выходя из дома. Для этого достаточно воспользоваться порталом «Госуслуги», сообщили в пресс-службе Минцифры.

«Зарегистрировать ребенка по месту жительства стало гораздо проще. Подать заявку родители теперь могут через «Госуслуги». Прописку для детей оформили онлайн уже 6 тысяч семей по всей России», – рассказали в официальном telegram-канале министерства.

Отмечается, что прописать ребенка можно будет только по месту жительства одного из родителей, он и будет направлять заявление. Для проведения всей процедуры потребуются паспорта обоих родителей, а также свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи. На рассмотрение может уйти до шести дней соответственно.

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