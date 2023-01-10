Автоэксперт оценил стратегию развития отечественного автопрома

Правительство Российской Федерации утвердило стратегию развития отечественного автопрома до 2035 года. В связи с этим Gazeta.spb узнала у автоэксперта Дмитрия Попова, соответствуют ли указанные кабмином планы и статистика действительности.

Согласно опубликованным данным, в 2022 году было произведено 322 тысячи легковых автомобилей. В 2035 число выпускаемых машин должно составить 1,563 миллиона.

«Это не является фантастической историей […] Компании, ушедшие с российского рынка оставили после себя большое количество предприятий и оборудования, которое можно использовать», – высказался собеседник издания, отметив, что, по словам Максима Соколова, генерального директора «АвтоВАЗа», компания в состоянии производить около 600 тысяч машин ежегодно.

Мнение Дмитрия Попова касаемо развития производства электромобилей было не таким однозначным. В планах правительства России увеличить их долю в производстве в несколько десятков раз – с 1% до 20-30% к 2035 году.

«Для этого нужно обеспечить технологический прорыв в источниках энергии, которого пока нет нигде в мире», – прокомментировал автоэксперт.

По его словам, с учетом нынешних возможностей аккумуляторов электромобиль может рассматриваться, в основном, как вторая машина: для дальних поездок такие машины просто неприспособленны. Соответственно, такой транспорт, в большинстве случаев, будет вторым в семье.

«Если мы представим, что треть автомобилистов имеют электрокар, значит, в среднем, 30% всех семей в России к 2023 году имеют два автомобиля. Для этого необходим существенный прирост благосостояния населения», – подытожил Дмитрий Попов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что переход петербургского завода Nissan к «АвтоВАЗу» состоится в январе-феврале.