В «Почте России» назначили нового гендиректора

Пост генерального директора «Почты России» занял Михаил Волков. Такое решение принял Совет директоров компании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как рассказали в организации, ранее Волков занимал руководящие должности в российских банках. В 2017 году он приступил к работе на должности заместителя генерального директора по операционному управлению Почты. В частности, он занимался внедрением стандартов качества работы, а также занимался мониторингом уровня сервиса, говорят в ведомстве.

Позднее он также возглавил проект по выводу на рынок нового оператора государственной лотереи под брендом «Национальная Лотерея».

Ранее пост генерального директора занимал Максим Акимов. Он возглавлял организацию с февраля 2020 года.