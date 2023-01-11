В Петербурге выявлено 335 новых случаев заражения коронавирусом

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 10 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 335 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 119 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 873 человекв. Умерли от заболевания 12 человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 832 054 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что врачи-кардиологи предупреждают о том, что свиной грипп может оказать серьезное негативное влияние на сердце. Почти 10% заболевших столкнулись с этим. Как защитить главный орган от гриппа рассказала терапевт и кардиолог Анна Ратникова.

Отмечается, что ярче всего миокардит проявляет себя в виде отдышки, болей в области грудной клетки и перебоях в работе сердце.