Кардиолог рассказала, как защитить сердце от гриппа

Врачи-кардиологи предупреждают о том, что свиной грипп может оказать серьезное негативное влияние на сердце. Почти 10% заболевших столкнулись с этим. Как защитить главный орган от гриппа рассказала терапевт и кардиолог Анна Ратникова.

Отмечается, что ярче всего миокардит проявляет себя в виде отдышки, болей в области грудной клетки и перебоях в работе сердце.

«Пациенты могут обращаться с очень широким спектром жалоб. Это может быть и снижение толерантности к физической нагрузке, и необоснованная тахикардия, просто утомляемость и слабость», – рассказала эксперт в интервью для телеканала «Санкт-Петербург», отметив, что указанные симптомы могут быть причиной пройти дополнительное обследование и вспомнить о случаях заболевания гриппов.

Для того, чтобы снизить риск для сердца, следует начать необходимое лечение как можно скорее. Обнаружив первые клинические симптомы ОРВИ, нужно обратиться к врачу, получить рекомендации и соблюдать режим.

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