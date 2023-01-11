Эпидемиологи Петербурга рассказали об опасности нового штамма коронавируса «кракен»

Все чаще на просторах интернета появляется информация о новом штамме коронавируса — «кракене». Петербуржский Роспотребнадзор рассказал, что представляет из себя этот вирус и чем он опасен.

По сути, это рекомбинантная линия «Омикрона». Однако в силу своей мутации «Кракен» имеет более существенную скорость распространения, чем его предшественники. На сегодняшний день медики пришли к выводу, что этот вариант коронавируса не является видом с повышенной летальностью. Даже болезнь переносится примерно так же, как и при других штаммах.

Но все-таки «Кракен» более заразен и заметно быстрее распространяется, говорят специалисты. Как и предыдущие штаммы, этот в первую очередь поражает детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

На данный момент «Кракена» нет в России, однако вероятность его появления есть, поскольку границы открыты, самолеты летают, люди активно перемещаются и «обмениваются» вирусами.

Ранее сообщалось, что Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 7 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 345 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».