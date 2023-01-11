Санкт-Петербург соберет вместе рекордное число блогеров со всей страны

Конец первого месяца 2023 года в Санкт-Петербурге будет отмечен важным событием в мире блогосферы — город примет Всероссийский форум блогеров. 800 авторов экспертных сообществ, спортсменов, лайфстайл-блогеров и других гостей и участников из 68 регионов встретятся, чтобы поделиться опытом и провести нетворкинг.

Впервые такое больше число блогеров соберется вместе, чтобы пообщаться вживую, а не в онлайн-формате. Масштабное мероприятие, первое подобное в 2023 году, стартует 24 января.

Цель форума – дать возможность блогерскому комьюнити поделиться кейсами, принять участие в лекториях и мастер-классах опытных коллег, обсудить актуальные для блогеров тренды и прогнозы. Совместное участие в форуме позволит положить начало взаимовыгодному сотрудничеству и рождению новых успешных проектов.

Идея собрать сотни инфлюенсеров в Санкт-Петербурге принадлежит продюсерскому центру Insight People, организатору данного мероприятия. Город был выбран не случайно — Петербург традиционно считается главной культурной столицей России, где активно развивается креативная медиаиндустрия, отметила Алина Зиннатуллина, генеральный директор Insight People.

На площадке соберутся талантливые блогеры из регионов, чей успех доказал — блогерством можно заниматься не только в крупных городах. Для развития блога важно не место, а талант — и опыт, которым популярные контентмейкеры в рамках форума смогут поделиться с новичками.

Мероприятие откроет СтудФест, приуроченный к Дню российского студенчества. Молодежь соберется в чрезвычайно популярном у петербуржцев и гостей города пространстве Севкабель Порт. Блогеры и их подписчики смогут встретиться и пообщаться лицом к лицу, в окружении представителей СМИ и шоу-бизнеса.

Продюсерский центр Insight People положил начало традиции масштабных встреч российских блогеров в прошлом году — тогда «Поколение Insight» в Москве собрало 600 контентмейкеров из разных уголков страны. Охват мероприятия был рекордным — более 400 миллионов человек.