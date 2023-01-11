На петербуржском заводе решили производить «Е-Неву»

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге задумались о производстве электромобиль «Е-Нева».

Как рассказали в компании, площадка завода обладает высоким потенциалом. Организация готова рассмотреть для нее дополнительные партнерские проекты, к примеру, по производству созданного в Санкт-Петербурге «Концерном ВКО «Алмаз — Антей» электромобиля «е-Нева», пишет РИА Новости.

Напомним, расположенный в Санкт-Петербурге автомобилестроительный завод, в прошлом принадлежавший компании Nissan, перейдет в собственность «АвтоВАЗа» от ФГУП «НАМИ» в январе-феврале. Об этом журналистам сообщил президент компании Максим Соколов.

«В январе-феврале», – рассказал он, отвечая на вопрос о сроках передачи актива «АвтоВАЗу».

В конце ноября 2022 года Gazeta.spb рассказывала о том, что ФГУП «НАМИ» приобрело российские активы Nissan и завод в Северной столице, в частности. Тогдашняя сделка предполагает возможность для западной компании выкупить все обратно в течение шести лет.