Свой в доску: как быстро петербуржцы адаптируются к новому месту работы

Каждому четвертому петербуржцу (24%) удавалось адаптироваться на новом месте работы за месяц. Еще 20% сказали, что стали «своими» всего за неделю. О том, что влиться в новый коллектив и понять свои задачи удалось буквально за 1 день, рассказали 15% опрошенных.

Такое же количество людей заявило о том, что им понадобилось на это дело три месяца. У 8% адаптация заняла полгода, у 6% — год, еще 2% и сегодня не чувствуют себя «своим» в компании. Средний период адаптации составляет 61 день.

В то же время сообщается, что молодежь адаптируется к новому месту куда быстрее своих коллег более старшего возраста. Также стало известно, что женщинам на адаптацию требуется немного больше времени, чем мужчинам, пишет SuperJob.

Ранее сообщалось, что в Петербурге только второй рабочий день в новом году, а жители города, кажется, не особо стремятся вливаться в продуктивный график. По крайней мере, в соцсетях доминируют настроения о продолжении банкета. Для психологов проблема знакома из года в год – вырвать сотрудников из объятий привлекательных выходных не так просто.

Первое, что психологи советуют для успешного перехода из праздников в рабочие будни – это готовиться заранее.