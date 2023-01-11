Возобновлены прямые перелеты из Петербурга в Котлас

Перелеты между Петербургом и Котласом были приостановлены с 1 ноября 2022 года до 1 марта 2023 года. С 10 января дважды в неделю из Санкт-Петербурга в Котлас и обратно будут летать ЯК-40 Вологодского авиапредприятия. Об этом сообщает в своем блоге «ВКонтакте» глава городского округа «Котлас» Светлана Дейнеко.

По ее словам, субсидию на билеты сохранили Стоимость билетов ориентировочно составит 6 тысяч рублей. По ее словам, в расписании есть рейсы до конца марта. Однако приземлиться с первой попытки в Котласе сегодня ЯК-40 не удалось. Причина — сложные метеоусловия.

Экипаж борта принял решение совершить короткую посадку в Вологде. Но уже в 18.40 из Котласа в Санкт-Петербург вылетели первые в этом году 25 пассажиров (при том, что всего посадочных мест 30).

Ранее сообщалось, что по данным Hotel Advisors, загрузка отелей Петербурга в период с 30 декабря по 8 января составила 65%. При этом самый пик — 3 и 4 января. Тогда гостиницы были заполнены на 86 и 89% соответственно.

В саму новогоднюю ночь загрузка составила 64%, что на 10% больше, чем в прошлом году. Подорожала и стоимость размещения — в среднем на 15%, если сравнивать с прошедшим годом. В пиковые дни стоимость жилья достигала 6700 рублей за номер, однако к Рождеству цены упали до 4750 рублей

общество


 

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