Новогодний отдых в Петербурге вырос в цене на 15%

По данным Hotel Advisors, загрузка отелей Петербурга в период с 30 декабря по 8 января составила 65%. При этом самый пик — 3 и 4 января. Тогда гостиницы были заполнены на 86 и 89% соответственно.

В саму новогоднюю ночь загрузка составила 64%, что на 10% больше, чем в прошлом году. Подорожала и стоимость размещения — в среднем на 15%, если сравнивать с прошедшим годом. В пиковые дни стоимость жилья достигала 6700 рублей за номер, однако к Рождеству цены упали до 4750 рублей, пишут «Ведомости».

Однако несмотря на рост цен и спроса, выручка осталась примерно на том же уровне. На это повлияли отсутствие иностранных туристов и сокращение глубины бронирования.

Сложившаяся ситуация в сфере туризма приведет к тому, что отельеры будут экономить на ремонте гостиниц. Его желательно проводить каждые семь лет. Стоит учитывать и то, что ремонт номерного фонда у многих отложился еще из-за пандемии.