Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать зубную пасту детям

Если до года ухаживать за ротовую полостью ребенка можно с помощью марлей или специальным напальчником для чистки зубов, то после года нужно переходить на щетку и пасту. В петербуржском Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать зубную пасту для ребенка.

Во-первых, обратите внимание на состав. В нем не должно быть красителей, сильных пенообразователей (SLS-лаурилсульфат натрия, E487), триклозан, хлоргексидин, метронидазол.

Помимо этого, учтите, что количество фтора в зубной пасте для детей до 4-х лет должно быть равно нулю или не превышать 500 ррм. В возрасте с двух до четырех лет отдайте предпочтение пасте с ксилитолом. Он укрепляет зубную эмаль и устраняет налет. Количество зубной пасты увеличьте до размеры горошины.