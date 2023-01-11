Синоптик Колесов рассказал, сколько времени светило солнце в Петербурге в январе

Главный синоптик города Александр Колесов решил подвести первые итоги 2023 года. О них он рассказал в своем телеграм-канале.

Так, первая декада запомнится только значительным перепадом температуры воздуха. Она менялась от экстремальной погоды в Новогоднюю ночь до приличных морозов, установившихся в середине декады.

Теплее всего было 1 января. Тогда температура воздуха +4,8 градусов, а 8 января стало самым холодным в этой декаде -17,3 градусов в центре города. Осадков за 10 дней в Санкт-Петербурге выпало 9,5 мм, что составляет всего 20 % от нормы месяца (46,4 мм). Солнце светило только 2 января, но зато целых 1,9 часа, говорит он.

Напомним, до 1 июля 2023 года все подрядные организации в Петербурге заменят государственными жилищными агентствами, которые будут заниматься расчисткой дворов от снега и мусора. Разбираемся, кто и где будет нести ответственность.

общество


 

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