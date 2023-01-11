Названы продукты, которые помогут взбодриться

Зимой многие испытывают упадок сил. Возможно из-за сильных морозов, а возможно, из-за недостатка солнца. Так как не у всех есть возможность уехать погреться в теплые края, рассказываем, какие продукты могут помочь получить свой прилив бодрости.

Например, отличным источником энергии являются бананы. Эти яркие желтые фрукты содержат в себе много магния и особенно калия – макроэлемента, крайне важного для нормального функционирования всего организма.

Еще один продукт — яйцо. Они содержат железо, белки и холин (витамин группы В) – все эти вещества необходимы для активной работы мозга, пишет Роспотребнадзор Санкт-Петербурга.

Не забывайте и про цитрусовые. Они способны заставить наш организм ощутить бодрость двумя способами. Во-первых, кожура цитрусовых содержат эфирные масла, которые стимулируют работу мозга.

Напомним, зимой температура воздуха снижается и вместе с ним наш иммунитет. Пожалуй, далеко не всегда получится отделаться теплым пледом и горячем чаем. Рассказываем, что еще может помочь при борьбе за здоровье.