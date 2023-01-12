В России зафиксировали первый случай заражения штаммом «Кракен»

В России зафиксирован первый случай нового штамма Омикрона — «Кракен». Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РФ.

Так называемый новый субвариант Омикрона — «Кракен» выявили у жителя Пензенской области. Новый вариант штамма удалось установить с помощью мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, рассказали в ведомстве.

По сути, это рекомбинантная линия «Омикрона». Однако в силу своей мутации «Кракен» имеет более существенную скорость распространения, чем его предшественники. На сегодняшний день медики пришли к выводу, что этот вариант коронавируса не является видом с повышенной летальностью. Даже болезнь переносится примерно так же, как и при других штаммах.

Но все-таки «Кракен» более заразен и заметно быстрее распространяется, говорят специалисты. Как и предыдущие штаммы, этот в первую очередь поражает детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.