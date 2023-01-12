Ковидом единым: Петербург не покидает ТОП по заболеваемости коронавирусом

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 11 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 396 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 155 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 508 человек. Умерли от заболевания 11 человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 832 450 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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