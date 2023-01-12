Петербуржский Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха на месте пожара на Свердловской набережной

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга отобрал пробы воздуха на месте пожара на Свердловской набережной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Пробы уже направили в лабораторию для дальнейшего исследования. Ситуация остается на контроле ведомства, отмечают специалисты.

Сегодня, 12 января, в 2:51 в ГУ МЧС России Санкт-Петербурга поступил сигнал о пожаре в Калининском районе на Свердловской набережной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

Пожар происходил в складском помещении на площади 400 квадратных метров. В 3:23 ранг пожара был повышен до номера 2. В 4:36 пожар удалось локализовать. К 6:31 пожар удалось ликвидировать.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 10 единиц техники и 45 человек личного состава.