Эксперты назвали главные тренды бьюти-индустрии Петербурга

По данным на декабрь 2022 года, в Санкт-Петербурге в сфере красоты и здоровья работает 19,8 тысячи предприятий. Основное число предприятий приходится на салоны красоты (37,32%). Такие данные приводят эксперты компании KNRU.

На втором месте ногтевые студии (25,24%). Замыкают ТОП-3 по числу организаций косметологические студии, доля которых составляет сейчас 15,44%. По словам экспертов, самый бум открытия таких предприятий пришелся на доковидное время. Сейчас динамика сокращается, но новые заведения все-таки появляются.

Чаще всего такие заведения появляются в зоне стрит-ритейла, а иногда и в торговых центрах. Однако последние не являются якорем для сферы. Еще один тренд — студии-коворкинги. Таких коворкингов пока немного, но тенденция к росту их числа есть, так как люди привыкли получать качественные услуги в красивом месте, говорят в компании.