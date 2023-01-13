В Пулково из-за непогоды задерживаются больше 20 рейсов

Пятница 13-ое встретила посетителей аэропорта Пулково задержками рейсов. Вовремя из Санкт-Петербурга не смогли вылететь больше 20 самолетов, сообщили на официальном сайте воздушной гавани.

Согласно данным, размещенным на электронном табло, 23 рейса не будут осуществлены в положенное время. Задерживаются вылеты в Москву, Архангельск, Калининград, Сочи, Ставрополь, Ижевск и другие города. Также отмечается, что четыре рейса были отменены.

Некоторое время назад в СМИ начала появляться информация о том, что из-за сильного ветра 13 бортов ушли на запасные аэродромы. Достигнуть Санкт-Петербурга они смогут после того, как улучшатся погодные условия.

Ранее Gazeta.spb уже рассказывала о задержках рейсов из аэропорта Пулково 8 января. В тот раз пресс-служба воздушной гавани объяснила ситуацию поздним прибытием некоторых воздушных судов.