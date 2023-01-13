Они должны оставаться нашими гражданами — в Кремле прокомментировали идею конфискации имущества у покинувших страну

Когда речь идет о конфискации имущества граждан, которые уехали из России, необходимо определить, что именно в данном случае является преступлением. При этом, в первую очередь, для граждан необходимо создать условия возвращения на родину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные – они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами», – подчеркнул он.

Также Дмитрий Песков добавил, что власти должны мотивировать граждан, покинувших Россию и при этом «не являющихся ее врагами», вернутся на родину.

«Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные – они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами», – цитирует его слова РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что почти половина жителей Санкт-Петербурга – 48% – хотела бы сменить постоянное место жительства и обосноваться в другой стране.