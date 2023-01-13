Диетолог рассказала, когда начинать пить детское шампанское

Ребенку не стоит давать детское шампанское раньше, чем в 5-7 лет. Такого мнение придерживается врач-диетолог Татьяна Филиппова.

«В данном напитке, как правило, содержатся вода, сахар, углекислый газ, бензоат натрия или другие консерванты и какие-то ароматизаторы – натуральные или искусственные. Иногда в некоторых еще используются соки из концентратов, но, как правило, состав примерно такой», – рассказала она в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По ее словам, чрезмерное употребление детского шампанского может привести к негативным последствиям. Это связано с высоким содержанием сахара и углекислоты.